Motor Lublin w potrzasku. Zaraz stracą "złote dziecko"

Przypomnijmy - ustalenia są takie, że Wiktor Przyjemski na wrócić do Bydgoszczy po awansie tej drużyny do PGE Ekstraligi. Awans oczywiście najpierw musi się jeszcze wydarzyć, ale na ten moment klub ma do niego praktycznie autostradę. Plus 18 punktów z pierwszego meczu, rewanż wydaje się niemal formalnością. Potem starcie z ROW-em Rybnik, który zapewne poradzi sobie z PSŻ-em Poznań. Nic, tylko wykorzystać sytuację.



