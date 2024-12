Motor Lublin w opałach, menedżer potwierdza. Może być duża niespodzianka

Żużel. Sztab Motoru potwierdza. Apator głównym rywalem

- Wiadomo, że jako trener Piotr Baron zrobi wszystko, by z nami wygrać. Nie ma co do tego żadnych złudzeń, to przecież normalne. My z kolei zrobimy wszystko, by obronić tytuł. Już wiosną bieżącego roku myślałem, że Apator będzie tym zespołem, który nam się mocno postawi, że będzie silniejszy niż inni. Spotkaliśmy się w półfinale i na szczęście udało nam się ich pokonać. Obecnie Apator faktycznie znacząco się wzmocnił i będzie groźnym zespołem. Zmiany kadrowe są na plus, ale to wszystko i tak zweryfikuje tor. Z pewnością to dla mnie przeciwnik numer jeden - zdradza nam Jacek Ziółkowski.