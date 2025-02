Motor Lublin stracił ważne ogniwo. Głośny transfer, to już jest koniec

Żużel. Transfery. Motor Lublin nie chce Mikkela Michelsena?

W ostatnich latach prezes Jakub Kępa brał zawodników zagranicznych do odbudowy (Fredrika Lindgrena i Jacka Holdera), co finalnie wyszło na plus. Na razie w oficjalnych wypowiedziach szef Motoru zaznacza, że nie myśli o zmianach w kadrze na sezon 2026. W Magazynie Żużlowym "Pięć Jeden" w Radiu Free wymownie zareagował jednak na ewentualny powrót Duńczyka do Lublina.



Czy może wydarzyć się to w ciągu najbliższych lat? - Pomidor - odpowiedział Kępa z uśmiechem na twarzy. By twórca potęgi Motoru w ogóle pomyślał o takim rozwiązaniu, to Michelsen musiałby najpierw poprawić swoją skuteczność. Sezon 2024 zdecydowanie pogorszył jego położenie na giełdzie transferowej. Dla klubu pokroju Motoru nie jest już pierwszym wyborem. Pewnie drugim też nie.