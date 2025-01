Motor Lublin rozbije bank. Wiceprezes klubu się tylko uśmiecha

Czy Martin Vaculik wzmocni Motor Lublin?

Nie jest tajemnicą, że 34-latek w przeszłości był bardzo kuszony przez lubelski Motor. Prezes Jakub Kępa mocno zabiegał o transfer Słowaka. Marzył, aby w swojej ekipie mieć dwóch przyjaciół, czyli Bartosza Zmarzlika i Martina Vaculika. Sam zainteresowany jednak podpisał kontrakt w Stali i zamknął wszelkie spekulacje. Teraz temat w przestrzeni medialnej odżył, a sytuacja Stali tylko wzmogła plotki - Ale my mamy skład zamknięty, a Martin Vaculik ma klub i ważną umowę. Czytać można różne rzeczy i tak to wygląda każdego dnia. Czytamy o Vaculiku w Lublinie, czytamy to z uśmiechem. Jest stare porzekadło w sporcie, które mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia - oznajmia Więckowski na łamach Tygodnika Żużlowego.

Uśmiech pokerzysty?

Wypowiedź wiceprezesa Orlen Oil Motoru można interpretować na różne sposoby. Z jednej strony podkreślił oczywisty fakt - w nadchodzącym sezonie Vaculík będzie reprezentował barwy Stali, ponieważ ma ważny kontrakt. Z drugiej jednak, nie zdradził nic na temat przyszłości zawodnika. Jego uśmiech można odczytać jak uśmiech pokerzysty, który wie, że za chwilę wyłoży na stół karty rozbijające bank.



Choć Vaculik zdementował plotki, nie oznacza to, że one znikną. W 2018 roku trener Stanisław Chomski również zapewniał, że wstępne porozumienie ze Słowakiem zostało osiągnięte, a ostatecznie Vaculik trafił do... Stelmet Falubazu Zielona Góra. Jedno jest pewne - wiele klubów ma chrapkę, by sprowadzić jednego z najlepszych żużlowców świata do swojej drużyny.