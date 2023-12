Motor Lublin planuje kolejne transfery. Oni znajdą się na celowniku mistrza Polski?

Ostatnie sezony pokazały, że Platinum Motor Lublin, to świetne miejsca do rozwoju dla młodych zawodników, ale i też klub, w którym żużlowcy po przejściach mają szansę się odrodzić. For Nature Solutions Apator Toruń na Jacka Holdera postawił krzyżyk, a w Motorze jego forma eksplodowała. Fredrika Lindgrena mieli dość w Tauron Włókniarzu Częstochowa, ale trafił do Motoru i znowu jest w gazie.

Motor będzie szukał. Oni mogą spać spokojnie

Dlatego informacja, że Motor będzie szukał zawodnika, który zasili klub po sezonie 2024, zwyczajnie elektryzuje. I to nie tylko kibiców "Koziołków", ale i też żużlowców. Któż bowiem nie chciałby jeździć w najlepszym klubie w Polsce? Dla wielu taki transfer mógłby być czymś w rodzaju terapii, ale nie tylko.

No dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Jeśli przepisy nie ulegną zmianie, to Motor wielkiego pola manewru mieć nie będzie. Mateusz Cierniak musiałby jechać totalny piach, żeby w klubie doszli do wniosku, że trzeba szukać zmiennika. Bartosz Zmarzlik też jest nie do ruszenia, i tego nawet nie trzeba tłumaczyć. Wydaje się, że Dominik Kubera i Jack Holder, o ile nie obniżą lotów, też zostaną. Juniorka jest zabetonowana na lata, bo Przyjemski ma 18, a Bartosz Bańbor 16 lat.

Zresztą prezes Jakub Kępa mówił, że za dwa lata chciałby mieć wychowanka w składzie, więc na rynku juniorskim poszukiwań raczej nie będzie. Inna sprawa, że dwaj najciekawsi młodzieżowcy (o nich warto byłoby zawalczyć), czyli Kevin Małkiewicz i Jan Przanowski mają 2-letnie umowy z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz.

Rozmowa Interii. Zielonogórski płacz o miejskie pieniądze. Co dalej z Falubazem? WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

To on jest najbardziej zagrożony. Kto za niego?

Z powyższej wyliczanki jasno wynika, że w zasadzie Motor będzie uważnie obserwował innych zawodników i Fredrika Lindgrena. Bo jeśli po sezonie 2023 skreślono najstarszego w drużynie Jarosława Hampela (41 lat), to teraz właśnie 38-latek będzie musiał udowodnić, że warto dalej na niego stawiać.

Oczywiście w tej chwili to tylko i wyłącznie nasza spekulacja, ale Lindgren musi się mieć na baczności. Jeśli tylko obniży loty, to machina ruszy. A biorąc pod uwagę to, że Motor lubi zawodników po przejściach, można się spodziewać transferu zawodnika pokroju Patryka Dudka. Już raz był na liście życzeń, jest w dobrych relacjach ze Zmarzlikiem, a jego kontrakt z Apatorem wygasa za rok. Od Lindgrena jest o 7 lat młodszy.

Bartosz Zmarzlik dziękuje kibicom. / Łukasz Trzeszczkowski

Fredrik LIndgren / Łukasz Trzeszczkowski