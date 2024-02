Platinum Motor Lublin to mistrz Polski. Na dokładkę ma w składzie mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Jeśli do tego dodamy, że jest popyt, a stadion jest mały, to na mnie cena 450 złotych nie robi wrażenia. Normalny mechanizm rynkowy

Piszą o grubej przesadzie i cenowym odjeździe

Na wielu ludziach cena karnetu na Motor wrażenie jednak robi. Nie trafiają do nich porównania do cen na rynku samochodowym, gdzie Mercedes też jest droższy od przysłowiowego "malucha". Uważają, że 450 złotych, to gruba przesada, cenowy odjazd i prosty sposób na zniechęcenie kibiców do chodzenia na Motor. I nie ma dla nich znaczenia to, że karnety na Motor sprzedały się na pniu, że klub de facto przed sezonem mógł sprzedać 9302 stałe wejściówki i w ogóle nie kłopotać się handlem jednorazowymi wejściówkami na poszczególne mecze.