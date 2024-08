Motor Lublin nie odpuszcza. Tym kontraktem zaskoczy wszystkich

Miało być tak, że Wiktor Przyjemski zniechęcony małą liczbą szans w Orlen Oil Motorze Lublin zaczął się rozglądać za innym klubem. Nie skusił się na oferty ebut.pl Stali Gorzów i NovyHotel Falubazu Zielona Góra, ale w końcu przystał na mieszaną propozycję z Abramczyk Polonii Bydgoszcz i Apatora Toruń.

Nagły zwrot akcji w sprawie Przyjemskiego

Było ustalone tak, że w razie awansu Polonii do PGE Ekstraligi 19-latek wraca do Bydgoszczy, bo tam czuje się najlepiej, bo z tym klubem jest związany jego największy sponsor, bo tam może liczyć w zasadzie na nielimitowaną liczbę biegów. Gdyby jednak Polonii nie udało się awansować, to Przyjemski miał iść do Apatora, gdzie w umowie miał być zapis o minimum czterech biegach w meczu. Reklama

Teraz jednak nastąpił nagły zwrot akcji. Orlen Oil Motor, choć wcześniej wszystko wskazywało na to, że odpuszcza Przyjemskiego, nagle usiadł do stołu rozmów. Trudno powiedzieć, o co chodzi. Motor miał mieć klarowny plan na 2025. Rezygnujemy z Przyjemskiego, bo zostaje Bartosz Bańbor, a poza tym jest też wychowanek Bartosz Jaworski.

Apator boi się skuteczności prezesa Kępy

Długo wydawało się, że duet Bańbor, Jaworski, to będzie ta para na Ekstraligę w 2025. Z naszych informacji wynika jednak, że prezes Motoru Jakub Kępa chciałby jednak porozumieć się z Przyjemskim w sprawie nowego, rocznego kontraktu. W Apatorze już się przekonali, że coś jest na rzeczy, bo właśnie dotarły do nich wieści, że już niczego nie mogą być pewni, bo skoro Motor wkroczył do gry, to układ, jak nie Polonia, to Apator, już nie jest aktualny.

Oczywiście wciąż wszystko jest możliwe, Wiktor wciąż może wylądować w Toruniu, ale w Apatorze boją się skuteczności prezesa Kępy w rozwiązywaniu takich tematów. Mówią, że Mateusza Cierniaka też już nie raz i nie dwa oczarował, a teraz to samo może zrobić z Przyjemskim. Reklama

Motor najwyraźniej uznał, że Apator jest za mocny

Niewykluczone, że w Motorze uznali jednak, że stawianie na Bańbora z Jaworskim może być słabym rozwiązaniem w sytuacji, gdy Apator się zbroi. Niedawno informowaliśmy, że w klubie z Torunia aż huczy od plotek o pomyślnym zakończeniu rozmów z Mikkelem Michelsenem. Zespół w składzie: Michelsen, Emil Sajfutdinow, Robert Lambert, Patryk Dudek, to jest siła, z którą Motor musi się liczyć.

A jeszcze nikt nie wie, co zrobi Sparta. W Motorze na pewno o tym myślą i zastanawiają się, kogo weźmie prezes Andrzej Rusko za Taia Woffindena. Spekuluje się, że to może być ktoś z czwórki: Max Fricke, Leon Madsen, Brady Kurtz, Janusz Kołodziej. Dlatego Motor musi mieć na to odpowiedź. Tą odpowiedzią ma być Przyjemski, który wcześniej był rozgoryczony z powodu zbyt małej liczby startów. Tylko w trzech meczach pojechał więcej niż trzy biegi.

Jak to jednak mówią, prezes Kępa potrafi oczarować. I na pewno stanie na głowie, by Przyjemskiego zatrzymać, bo jakby Apator dorzucił go do składu, to wyrosłaby mu pod nosem siła, z którą mógłby za rok przegrać ligę. Reklama

Bartosz Zmarzlik i Wiktor Przyjemski. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Kępa ogląda mecz ligowy Motoru Lublin. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński