Motor Lublin musi się spieszyć. Gwiazda zasypana ofertami

Dominik Kubera to z pewnością będzie jedno z najgorętszych nazwisk najbliższej giełdy transferowej. Zawodnikowi kończy się kontrakt z Motorem Lublin, a to doskonała okazja dla innych klubów na rozpoczęcie rozmów. Mistrzowie Polski już pracują nad przedłużeniem tej umowy, ale inne kierunki też mogą być bardzo atrakcyjne dla reprezentanta Polski. Dla niego samego taka sytuacja to doskonała pozycja wyjściowa do negocjacji i solidnej podwyżki.