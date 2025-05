Motor Lublin może stracić swoją gwiazdę. Ten transfer wywróci rynek do góry nogami

Dominik Kubera odejdzie z Motoru Lublin?

Wiele wskazuje, że to będzie ostatni sezon Dominika Kubery w Orlen Oil Motorze Lublin. Polak jest prawdziwą gwiazdą i ulubieńcem kibiców lubelskiej drużyny. To piąty sezon w barwach Motoru. To właśnie w tym miejscu wybił się na światowy poziom, stając się jednym z najlepszych.

26-latek zanotował najlepszy start sezonu w karierze. Wygrany Memoriał Alfreda Smoczyka, podium w IMME, fantastyczna jazda w MPPK. Gdzie nie pojedzie to imponuje szybkością i dobrymi startami. W lidze także wygląda to świetnie. Kubera po czterech spotkaniach ma średnią 2.30 punktu na bieg, a najlepszy rezultat zanotował w... Zielonej Górze.

Kubera trafi do Falubazu Zielona Góra?

Z naszych informacji wynika, że najbardziej realną opcją jest transfer do Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Sam prezes Adam Goliński przed sezonem wspominał, że chciałby dołożyć Dominika Kuberę, ale przepisy już na to nie pozwalają. Ta opcja teraz będzie realna, bowiem w tym roku wygasa kontrakt Kubery z Motorem. Prezes Falubazu świetnie orientuje się w leszczyńskich kręgach, bo stamtąd pochodzi, choć od ponad 20 lat mieszka w Zielonej Górze. Osoba Golińskiego może mieć spory wpływ, gdyż prezes Falubazu słynie z tego ma świetną renomę, potrafi zarządzać wybitnie klubem.

Dla Kubery przejście do Falubazu miałoby sens. W końcu Polak pochodzi spod Leszna, a na W69 miałby niecałe 2 godziny drogi, gdzie do Lublina jest ponad 5 godzin. Ponadto, zielonogórski tor wyjątkowo pasuje Kuberze. Ostatnie występy Kubery w Zielonej Górze, odkąd Falubaz powrócił do PGE Ekstraligi. - 13+1/5, 10+2/5, 8+1/5. To daje średnią 2,33 pkt na bieg. Jedno jest pewne, jeśli dojdzie do tego transferu to giełda rozbuja się na dobre, a Falubaz zyskałby prawdziwą gwiazdę.