Motor Lublin może mieć kłopoty. "Złote dziecko" czekają zabiegi

Groźny upadek w lidze szwedzkiej zaliczył Wiktor Przyjemski. Mistrz świata juniorów po kraksie w swoim drugim starcie wycofał się z zawodów. Trzeci najlepszy zawodnik PGE Ekstraligi przekazał, że wybiera się do Bydgoszczy, gdzie czeka go seria zabiegów rehabilitacyjnych. Dla Motoru Lublin to zła informacja, gdyż w czwartek i niedzielę czekają ich spotkania. Zawodnik ma w nich wystąpić, ale czeka go ogromny wysiłek, gdyż w trakcie czterech dni będzie brał udział w trzech imprezach. To dla Motoru spory problem.