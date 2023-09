Motor Lublin mistrzem Polski! Kontuzje pokonały Spartę

Odrobienie 12 punktów straty z Lublina brzmiało dla Betard Sparty Wrocław niczym mission impossible. W myśl zasady, że nadzieja umiera ostatnia gospodarze zrobili przed meczem wszystko, aby dać sobie szansę na sprawienie niespodzianki i odwrócenie losów tego finału na swoją korzyść. Energii drużynie Dariusza Śledzia miał dać powrót Taia Woffindena. Inna sprawa, że przekaz samego zawodnika dotyczący jego zdrowia nie brzmiał optymistycznie. - Nie powinienem był startować. Robię to tylko dla kibiców - powiedział Brytyjczyk, który przed trzema tygodniami przeszedł operację ręki.

Motor szybko pozbawił Spartę złudzeń

Heroiczną postawę Woffindena należy docenić, ale szybko okazało się, że to będzie za mało na lublinian. Goście już od pierwszych biegów dali jasno do zrozumienia, że nie przyjechali do Wrocławia bronić przewagi z pierwszego meczu, a po prostu wygrać. Szybko więc prysły nadzieje miejscowych na coś ekstra. W zasadzie każdy kolejny bieg dawał jasną odpowiedź, kto jest tego dnia lepszy. Gołym okiem widać było, że przyjezdni dobrze trafili z ustawieniami sprzętu.