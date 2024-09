Motor Lublin ma wielki problem. Nie tylko Zmarzlik wpadł w kryzys

Jeszcze jakiś czas temu jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na giełdzie transferowej był Jack Holder. Australijczyk nie mógł opędzić się od ofert i dużych pieniędzy, jakie oferował mu choćby KS Apator Toruń. Od pewnego czasu jest jednak cieniem samego siebie. Na ten moment to on i Bartosz Zmarzlik są największą bolączką Orlen Oil Motoru Lublin. Obaj także startują na silnikach Ryszarda Kowalskiego, które ostatnio nie mają dobrej opinii. Dla mistrzów Polski jest to problem, bo za rogiem czai się rozpędzona Betard Sparta Wrocław, żądna rewanżu za poprzedni sezon.