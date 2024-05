Motor Lublin ma kłopot. Sprawdza się najgorszy scenariusz

Bilans zespołu dowodzonego przez Macieja Kuciapę i Jacka Ziółkowskiego jest naprawdę imponujący - 4 zwycięstwa, 0 remisów, 0 porażek i 62 małe punkty na plus ie. Najniżej, jak dotąd, Motor wygrał w Częstochowie... 51:39. Prawie wszyscy zawodnicy jadą tak, jak oczekują tego działacze i kibice. Tylko Mateusz Cierniak nie może dostosować się do nowej roli, na razie nie jest w stanie się "wybić" startując na pozycji U24 .

PGE Ekstraliga. Mateusz Cierniak problemem Motoru Lublin?

Wygrana mistrzów Polski na torze Włókniarza byłoby bardziej okazała, gdyby Cierniak zdobył więcej punktów. 22-latek w czterech wyścigach uzbierał tylko 2 punkty przywiezione w swoim pierwszym starcie na Szymonie Ludwiczaku i defektującym koledze z drużyny Wiktorze Przyjemskim. Później swojej zdobyczy nie powiększył, co może budzić mały niepokój. Słabsza jazda Cierniaka nie odbija się na wynikach, bo wszyscy jadą niemal idealnie, ale nawet liderzy Motoru w dalszej fazie sezonu wpadną w dołek. Wtedy presja na młodym seniorze wzrośnie . Cierniak po czterech kolejkach PGE Ekstraligi legitymuje się średnią biegową 1,412. To 37. wynik spośród wszystkich sklasyfikowanych żużlowców i dopiero piąty wśród zawodników U24 . Jak na razie lepiej punktują: Mads Hansen (Włókniarz - 1,667), Bartłomiej Kowalski (Sparta - 1,533), Wiktor Lampart (Apator - 1,500) oraz Jakub Miśkowiak (Stal - 1,474). To początek zmagań, jednak przez całą zimę spekulowano, że to właśnie reprezentant Motoru powinien wieść prym na tej newralgicznej pozycji.

Żużel. Mateusz Cierniak ma trudniej o punkty?

Od razu pojawia się pytanie, czy w tak naszpikowanym gwiazdami Motorze Cierniak nie ma trudniej o punkty od swoich rówieśników. Z pewnością tak, ale lubelski sztab szkoleniowy robi wszystko, aby pomóc swojemu zawodnikowi. Przykładem jest choćby numer startowy. We wszystkich meczach Cierniak jeździł z "4" lub "10", czyli na wstępie jechał z dwoma juniorami (jednym z drużyny). Nie zawsze jednak te "łatwiejsze" wyścigi kończyły się po jego myśli.



Już przed sezonem pisaliśmy, że nie będzie to łatwy rok dla reprezentanta Polski. Odpadły mu wyścigi młodzieżowe, w których prawie zawsze kasował trzy punkty (wygrał 18 z 20 - 16 trójek i dwie dwójki z bonusem). Gdybyśmy odliczyli mu zeszłoroczne biegi z juniorami, to średnia z 2023 roku spadłaby z 1,831 na 1,507. Wyraźnie podbił ją sobie na juniorach, w starciach z seniorami tracił na wartości, a od tego roku były zawodnik Unii Tarnów ma mierzyć się głównie z seniorami i to na nich ma zdobywać punkty. U progu sezonu średnio mu to wychodzi.