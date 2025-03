Motor Lublin ma jeden słabszy punkt. Reprezentant Polski pod obserwacją

1,273 - taką średnią biegową w poprzednim sezonie na lubelskim torze wykręcił Bartosz Bańbor. Oczywiście jest to bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że w 2024 roku miał zaledwie 17 lat i startował w dream teamie. Z jednej strony świetni zawodnicy w drużynie to kapitalna możliwość do nauki i rozwoju, a z drugiej mniejsza szansa na punkty. W finale Speedway of Nations 2 w Manchesterze selekcjoner kadry Rafał Dobrucki desygnował do jazdy właśnie duet z Motoru. Przyjemski i Bańbor przywieźli wówczas złoto dla Polski.



Reklama