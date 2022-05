Motor Lublin ma chytry plan na transfery. Taki numer wytną rywalom

Dariusz Ostafiński Żużel

Jakub Kępa, prezes Motoru Lublin, chce wrócić do sprawdzonej taktyki transferowej, czyli kupować tak, by osłabić rywali. Dwa lata temu zgarnął Fogo Unii Leszno Dominika Kuberę, a miał też chrapkę na Bartosza Smektałę, co mu nie wyszło, bo przebił go Włókniarz Częstochowa. Koniec końców Unia została znacząco osłabiona i w sezonie 2021 nie liczyła się w walce o tytuł. Nic dziwnego, że teraz Motor chce powtórzyć numer, choć już nie ma Unii na celowniku.

Zdjęcie Leon Madsen / Marcin Karczewski / Newspix