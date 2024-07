Motor Lublin drżał do samego końca. Tak źle jeszcze nie było

To nie jest szczyt formy Orlen Oil Motoru. Niecałe dwa tygodnie temu w Toruniu zaliczyli pierwszą porażkę w tym sezonie. Teraz natomiast przez długi czas męczyli się z pogrążonym w kryzysie Krono-Plast Włókniarzem. I choć do pewnego momentu siła zespołu z Częstochowy opierała się tylko na bardzo szybkim Leonie Madsenie, to w czwartej serii sygnał do ataku dali Mikkel Michelsen i Kacper Woryna.