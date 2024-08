Motor Lublin dostał jasny sygnał. Polskie kluby ogarnął szał zakupów

Orlen Oil Motor Lublin wygrał PGE Ekstraligę w sezonie 2022 i 2023, a w tym roku pewnie zmierza po trzeci tytuł. Na kolejkę przed zakończeniem rundy zasadniczej Motor ma 30 punktów. O 11 więcej niż druga ebut.pl Stal Gorzów. Jeśli nie wydarzy się kataklizm, to w Lublinie będą fetowali trzecie złoto. Inne kluby już stają na głowie, żeby to była ostatnia mistrzowska feta Motoru na długi czas. Łatwo jednak nie będzie. Reklama

Motor Lublin już ma skład na sezon 2025

Motor już ma skład na 2025. Bartosz Zmarzlik jeszcze przed sezonem podpisał 2-letni kontrakt, a w ostatnich tygodniach klub pochwalił się przedłużeniem umów z Jackiem Holderem, Fredrikiem Lindgrenem, Dominikiem Kuberą i Mateuszem Cierniakiem. Zatem wszyscy najlepsi zostają.

Inni nie są w tak komfortowej sytuacji, jak mistrzowska kapela z Lublina. Bo jeśli teraz Motor jest przed nimi o dwie długości, to jasne jest, że muszą dokonać teraz takich zakupów, dzięki którym skrócą dystans i będą w stanie nawiązać walkę z mistrzem.

Sparta chce Fricke'a, drugi w kolejce Kurtz

Betard Sparta Wrocław skupiła się na tym, by wymienić Taia Woffindena (totalny zjazd formy) na lepszego zawodnika. Wszystkie siły i środki zostały uruchomione, by namówić do przenosin Maxa Fricke. Pewności jednak nie ma. Drugi w kolejce do wzmocnienia Sparty jest Brady Kurtz, lider pierwszoligowego INNPRO ROW-u Rybnik. Kurtz zalicza dobry sezon, ale trudno powiedzieć, czy zagwarantuje więcej niż 6-8 punktów w Ekstralidze. Na Motor to może być za mało.

Jeśli chodzi o Stal, to były plany zakupu nowego zawodnika U24 i juniora. Nowego U24 nie będzie. Skalkulowano, że lepiej zostawić niepewnego Jakuba Miśkowiaka, niż pozwolić na to, by zasilił inny klub. Natomiast z juniorem sprawa jest o tyle otwarta, że w razie spadku Fogo Unii Leszno na wypożyczenie może przyjść Damian Ratajczak. To byłoby wzmocnienie, ale na pewno nie na tyle duże, by Stal mogła podskoczyć Motorowi. Reklama

Apator celuje w Michelsena. Może weźmie Przyjemskiego

Mocno na giełdzie pracuje Apator Toruń, który chce wymienić Pawła Przedpełskiego na jedną z gwiazd Grand Prix Mikkela Michelsena. Na jakim etapie są rozmowy? W klubie chwalą się, że temat jest przesądzony, ale i też dmuchają na zimne i podjęli rozmowy z Kacprem Woryną. Bo jak nie Michelsen, to Woryna. Jednak tylko pierwsze nazwisko gwarantuje znaczące podniesienie jakości. Z Woryną może być różnie.

Nawet jeśli założymy, że Sparta, Stal i Apator zrealizują plan A, czyli wezmą Fricke’a, Ratajczaka i Michelsena, to nie ma żadnej gwarancji, że to coś zmieni i Motor będzie mógł się czuć zagrożony. Sparta ma problem z juniorami, Stal zostanie z niepewnym U24, Apator to samo. Do tego dochodzi dziura na juniorce. Chyba że nie awansuje Abramczyk Polonia Bydgoszcz, wtedy do Torunia trafi też Wiktor Przyjemski.

W zasadzie Apator, jeśli dorzuciłby Przyjemskiego, byłby w stanie poważnie zagrozić Motorowi. Zestaw: Emil Sajfutdinow, Robert Lambert, Patryk Dudek, Michelsen, Anders Rowe, Antoni Kawczyński, Przyjemski, bo to najlepsze, co może zbudować Apator, wygląda na papierze niesamowicie. I to jedyna opcja, jakiej musi się obawiać Motor. Reklama

