Motor Lublin dokonał niemożliwego. Stworzyli "potwora". Liczby nie kłamią

Procentowa skuteczność w PGE Ekstralidze wygląda tak:

Tyle meczów wygrały poszczególne zespoły PGE Ekstraligi

Motor Lublin to prawdziwa maszynka do wygrywania spotkań

Motor w liczbie rozegranych spotkań jest na samym dnie, a w liczbie zwycięstw przebija tylko GKM . W związku z tym procentowa skuteczność drużyny zasługuje na tym większe słowa uznania. W krótkim czasie w Lublinie stworzono maszynkę do wygrywania spotkań, ale i też zespół, który potrafi wykorzystać swoje szanse. Bo przecież Motor w sezonach 2019 i 2020 nie był ani pierwszą, ani drugą, ani nawet trzecią siłą, a kiedy w 2021 przebił się do czołówki, to też nie był murowanym faworytem. Nawet rok temu, choć miał Bartosza Zmarzlika w składzie, też nim nie był.

Po zakończeniu sezonu 2024 procent skuteczności Motoru może jeszcze wzrosnąć, bo w tym roku drużyna dysponuje już tak ogromną siłą, że na papierze wyprzedza innych o kilka kroków. Jasne, że to tylko sport, że wszystko może się zdarzyć, ale jeśli nie będzie kontuzji, to Motor może zakończyć sezon bez porażki. To możliwe, bo najgroźniejszym rywalem wydaje się być Sparta, a akurat na torze we Wrocławiu Motor uwielbia jeździć. Rok temu dwa razy tam wygrał.