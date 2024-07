Motor Lublin bez swojej perełki. „To się źle skończy”

- Jeśli wprowadzimy ten przepis, to czwarte, czy piąte miejsce w Speedway of Nations będzie sukcesem. Za chwilę inni będą nas lać. I będą z tego same straty. Jakby ten nowy regulamin obowiązywał teraz, to nie mielibyśmy Bartosza Bańbora, bo Orlen Oil Motor Lublin nie dałby mu szansy. A bez Bańbora nie byłoby polskiego złota w Speedway of Nations 2 – Krzysztof Cegielski nie ma litości dla pomysłu z zagranicznym juniorem w składzie.