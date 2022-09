Motor jak Polonia. Jeden mecz zawali cały sezon?

Co prawda bydgoszczanie nie zdominowali rozgrywki eWinner 1. Ligi tak jak Motor zdominował te na najwyższym szczeblu, ale jednak faworytem byli murowanym. Wystarczył jednak jeden słabszy mecz, tor na którym nie radził sobie Wiktor Przyjemski i Polonia załatwiona. Porażka 35:55 nie dawała praktycznie żadnych nadziei na sukces w rewanżu. Cud się nie zdarzył i to Falubaz jedzie w finale. Jeden mecz pogrzebał marzenia i zrujnował w zasadzie cały, udany jakby nie patrzeć, sezon.

Motor w pewnym momencie sezonu 2022 był już nie tylko zespołem absolutnie - według wielu osób - nie do pokonania w przekroju całych rozgrywek, ale także hydrą która miała nawet nie przegrać meczu. Znaleźli się jednak tacy, którzy dokonali tego już w rundzie zasadniczej. Motor poległ w Częstochowie i był to pierwszy znak ostrzegawczy. Paniki jednak nie było, bo też kubeł zimnej wody drużynie się przydał.

To już nie ten Motor

Gołym okiem widać, że tuż przed fazą play off w drużynie coś się zacięło. Słabsza postawa Maksyma Drabika, Wiktora Lamparta, sinusoidalne występy Mikkela Michelsena, to musiało odbić się na wyniku. Problemy Motor miał już w półfinale, kiedy to dość wysoko przegrał w Toruniu. U siebie to odrobił, ale czy taki sposób wyeliminowania rywala zrobił na kimś wrażenie? Raczej nie.