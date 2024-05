Motor deklasuje rywali. Imponujące liczby. Kluby mogą już wywieszać białą flagą

Orlen Oil Motor Lublin w pewnym stylu zmierza po trzecie z rzędu mistrzostwo Polski. Klub dysponuje najlepszą formacją seniorską w PGE Ekstralidze, co wyraźnie podkreślają statystyki. To samo jest, jeśli mówimy o młodzieżowcach. W cyklu Grand Prix ponownie karty rozdają liderzy Motoru. Te fakty to przepaść w stosunku do reszty drużyn, które powoli mogą wyciągać białą flagę. Obecnie nikt nie jest w stanie zatrzymać aktualnych mistrzów Polski.