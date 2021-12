Motoarena była garbata. Lasery i czujniki to zmieniły

Dariusz Ostafiński Żużel

O toruńskiej Motoarenie od zawsze mówiło się, że to najlepszy tor do ścigania w Polsce. Inna sprawa, że w ostatnim czasie różnie z tym ściganiem było. To ma się jednak zmienić. W sobotę zlikwidowano garby, które potworzyły się na torze.

