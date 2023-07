Mogli już nie istnieć. Dług był potężny, ale oni ich uratowali

Arged Malesa to bez wątpienia jedno z największych pozytywnych zaskoczeń ostatnich lat w polskim żużlu. Klub z Wielkopolski dał się poznać ze znakomitej strony zwłaszcza w sezonie 2021, kiedy sensacyjnie uzyskał awans do PGE Ekstraligi. Nieco ponad rok później ogromny entuzjazm kibiców prysnął jednak niczym bańka mydlana. Zespół ekspresowo spadł bowiem z najwyższej klasy rozgrywkowej, a teraz musi bronić się przed degradacją na najniższy szczebel rozgrywkowy. Niektórzy kibice nie wytrzymują i twierdzą, że to wina obecnego trenera - Mariusza Staszewskiego. Fani nie zostawiają też suchej nitki na obecnym prezesie, czyli Waldemarze Górskim.