Zmarzlik w tym sezonie byłby do pokonania. Sajfutdinow może żałować

Choć Bartosz Zmarzlik jest liderem GP, to jednak gołym okiem widać że ogólnie jedzie nieco słabiej niż choćby rok temu. Oczywiście nikt nie mówi, że musi mieć to związek ze zmianą klubu (po raz pierwszy w historii polskiej ligi Bartosz jedzie dla innej drużyny niż Stal Gorzów), ale optycznie Polak ewidentnie się męczy. Eksperci mówią, że to kwestia sprzętu i najpewniej tak właśnie jest. Fakty są jednak takie, że Sajfutdinow mógłby bezwzględnie to wykorzystać. Dwa, trzy lepsze turnieje i już by go Zmarzlik mógł nie dogonić.