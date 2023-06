Mógł zgarnąć miliony. Co za wtopa czeskiego zawodnika

Sparta i Motor stracą najbardziej

Zacznijmy od Betard Sparty Wrocław, która teraz ma Daniela Bewleya , ale po sezonie kończy on wiek. W jego miejsce wskoczy ktoś z duetu: Bartłomiej Kowalski (teraz jeździ jako junior), Francis Gusts (Łotysz został wypożyczony do pierwszoligowej Arged Malesy Ostrów na objeżdżenie). Obie opcje są gorsze od Bewleya, ale chyba nic lepszego Sparta nie wymyśli.

Drugi w tabeli Platinum Motor Lublin ma Dominika Kuberę. To jednak taki sam przypadek, jak Bewley. Za rok wiek juniora kończy Mateusz Cierniak, więc pewnie on wskoczy za Kuberę. Wydaje się, że na nic ciekawszego Motor nie wpadnie.

Miśkowiak słaby, ale i tak ma oferty

Trzeci w tabeli Tauron Włókniarz Częstochowa ma Jakuba Miśkowiaka i pewnie z nim zostanie, choć ten, na razie, nie zalicza jakiegoś wybitnego sezonu. Inna sprawa, że mimo to ma oferty od innych, co też pokazuje, jaki dramat jest z U24.

Czwarta ebut.pl Stal Gorzów stawia w tym roku na Wiktora Jasińskiego. Za rok też będzie mogła to zrobić, ale chyba nie jest do tego przekonana, skoro już kusi Miśkowiaka. Jak się nie uda, to w Gorzowie będą musieli liczyć na progres Jasińskiego, ewentualnie eksplozję formy Mathiasa Pollestada. W kadrze jest też zdolny Timi Salonen. To też może być jakaś opcja.