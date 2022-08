Mogą uniknąć lidera, ale jest jeden warunek

Zwycięstwo nad podopiecznymi Lecha Kędziory nie będzie jednak wcale takie proste. To właśnie Leon Madsen i spółka niecałe dwa tygodnie temu odprawili z kwitkiem niepokonany wówczas Motor Lublin. W szeregach częstochowian poza Jonasem Jeppesenem nie ma się do kogo przyczepić, a do macierzystego Leszna powróci na przykład Bartosz Smektała. Jakby tego było mało, gospodarze piątkowego starcia nie są ostatnio w wybitnej formie, co pokazała niedawna porażka z Betard Spartą Wrocław. Co warto zaznaczyć, Betard Spartą Wrocław, która znajdowała się w małym kryzysie i dopiero po triumfie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka zaczęła wchodzić na właściwe obroty.