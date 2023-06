Mogą stracić pracę za grubą kasę. To dla nich kluczowe tygodnie

Na dole tabeli PGE Ekstraligi trwa zażarta walka o utrzymanie. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że spadnie GKM Grudziądz lub Wilki Krosno. W obu klubach motywacji nie zabraknie zawodnikom, którzy walczą o swoją przyszłość.

Oni mogą stracić pracę w PGE Ekstralidze

To tyle, jeśli mowa o pewniakach. Nieco na wyrost można byłoby założyć, że na straconej pozycji nie będą też Andrzej Lebiediew i Wadim Tarasienko. Obaj co prawda nie zachwycają, ale miewają niezłe biegi. Jeśli byliby w stanie ustabilizować formę, to i na nich być może znalazłby się ktoś chętny.