Mogą stracić największą gwiazdę przed startem ligi. Ryzyko jest ogromne

Rozpoczną sezon bez gwiazdy? Wszystko zależy od Trybunału PZM

Michelsen przedstawił wydatki, ale klub nie jest usatysfakcjonowany

Zawodnik został jakiś czas temu wezwany do tego, by przedstawić faktury z wydatkami na 2024. Zrobił to, ale klub nadal nie jest usatysfakcjonowany, twierdząc, że trudno zaliczyć koszty przedstawione przez duńskiego gwiazdora na poczet kwoty na przygotowanie. Chodzi, chociażby o leasing samochodu, ale nie tylko.

Wciąż powtarzają, że omal nie spadli przez niego z ligi

W każdym razie dla Apatora najważniejsze jest to, żeby sprawa została rozwiązana jak najszybciej. I to bez względu na wyrok. Nawet gdyby Michelsen przegrał i musiał oddać jakieś pieniądze, to oznaczałoby to, że temat zostaje zamknięty, a na drugi dzień po przelewie Apator będzie go mógł potwierdzić, jako swojego zawodnika. Do chwili zakończenia sporu w Trybunale PZM nie jest to możliwe. Ewentualna sprawa w sądzie nie będzie wiązała rąk Apatorowi.