Mogą spać spokojnie, prezes wszystko wyjaśnił. „To nieporozumienie”

Kilka dni temu w podkarpackich mediach pojawiła się sensacyjna informacja związana ze stadionem Stali Rzeszów. Obiekt rzekomo potrzebuje pilnego remontu, po to by odbywały się na nim mecze żużlowe na zapleczu PGE Ekstraligi. Do tych wieści odniósł się niedawno prezes klubu, który na szczęście uspokoił kibiców. - Myślę, że to nieporozumienie. Chodzi głównie o wymogi PZPN-u dla piłki nożnej – oznajmił Michał Drymajło.