Działacze Zooleszcz GKM-u Grudziądz już plują sobie w brodę, bowiem oddali nie tego zawodnika, którego trzeba było. Norbert Krakowiak, który opuścił GKM, by dołączyć do PSŻ-u Poznań imponował prędkością w swoim debiucie przeciwko Arged Malesa Ostrovii. Grudziądzanie mieli opcję, by wypożyczyć Mateusza Szczepaniaka, ale jak widać – oddali złego zawodnika. Krakowiak sprawił, że choć jego zespół przegrał w derbach Wielkopolski, to jednak kibice mieli co oglądać, a wynik trzymał w napięciu.