Mogą odetchnąć z ulgą. Rosjanin wraca do polskiej ligi

Zdecydowanie nie tak miał wyglądać początek sezonu 2023 w wykonaniu ZOOLeszcz GKM-u . Grudziądzanie jak na razie męczyli się z każdym rywalem i już po trzech kolejkach stracili kilka naprawdę cennych punktów. Ponadto w drużynie trwa zażarta walka o skład, co oczywiście nie wpływa korzystnie na atmosferę. Lekiem na całe zło ma być w tym roku powracający po zawieszeniu Wadim Tarasienko. Rosjanin przez ostatnie miesiące nie mógł startować ze względu na atak wojsk Władimira Putina na Ukrainę .

Zawodnik w końcu jednak otrzymał polski paszport i nic już nie stoi na przeszkodzie, by zadebiutował w najlepszej lidze świata. Na swoją szansę 28-latek musiał poczekać dłużej niż znajdujący się w podobnej sytuacji Artiom Łaguta czy Emil Sajfutdinow, ponieważ przez przedłużające się formalności dopiero w tym tygodniu przystąpił do egzaminu na licencję. Jak jego obecność wpłynie na podopiecznych Janusza Ślączki, przekonamy się w najbliższą niedzielę. Teren w Krośnie do najłatwiejszych na pewno nie należy.