Mogą odetchnąć z ulgą? Ich gwiazd nie ma na liście

Piotr Protasiewicz w maju zeszłego roku postanowił zakończyć zawodową karierę . Doświadczony zawodnik chciał zrobić to z przytupem i marzył o awansie ze Stelmet Falubazem do najwyższej klasy rozgrywkowej. Idealny scenariusz na film ostatecznie przerwały Cellfast Wilki Krosno , które rozprawiły się z zielonogórzanami w wielkim finale pierwszej ligi. Misja 47-latka w macierzystym zespole jednak się nie kończy, gdyż działacze szybko powierzyli mu funkcję dyrektora sportowego. Za nim już debiutanckie transfery , ponieważ Protasiewicz sprowadził na W69 między innymi Rasmusa Jensena oraz Przemysława Pawlickiego.

W natłoku obowiązków legenda nie zapomina też o samym sobie, w efekcie czego w marcu w Zielonej Górze odbędzie się oficjalny turniej pożegnalny . Co prawda 47-latek nie stanie pod taśmą, ale za to zrobią to takie tuzy jak Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek czy powracający na polskie tory Emil Sajfutdinow. - Chciałem, aby mój turniej był dużym wydarzeniem z odpowiednio wysoką stawką sportową. W obsadzie mamy aż sześciu medalistów cyklu Grand Prix, czterech uczestników tegorocznej rywalizacji, najlepszego i trzeciego zawodnika na świecie - oznajmił na oficjalnej stronie klubowej.

Falubaz będzie chciał sprawdzić zawodników?

Spostrzegawczy kibice zauważą jeden szczegół, a mianowicie brak reprezentantów ebut.pl Stali. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to że w kuluarach coraz częściej mówi się o sondowaniu przez Falubaz liderów tejże drużyny po potencjalnym awansie do PGE Ekstraligi. Łączony z potencjalnym powrotem do Zielonej Góry jest zwłaszcza Martin Vaculik. A taki turniej jak ten marcowy to doskonała okazja na wstępne przetestowanie żużlowców.