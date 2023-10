Modliła się za niego cała Polska. Te zdjęcia to prawdziwy cud!

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Patrick Hansen brał udział w poważnym wypadku podczas meczu 1. Ligi Żużlowej. W jego wyniku złamał kręgosłup i uszkodził rdzeń kręgowy. Pierwsze rokowania nie były dobre. Zawodnik szybko przeszedł operację, po której okazało się, że jego stan zdrowia jest lepszy, niż wszyscy przypuszczali. Duńczyk walczy teraz po powrót do zdrowia i liczy na to, że w przyszłym roku wróci do jazdy na motocyklu żużlowym.