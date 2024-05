Modliła się za niego cała Polska, a teraz takie wieści. Będzie sensacyjny transfer?

Hansen błyszczy jako ekspert

Zaimponował trenerowi polskiej kadry

Także trener kadry Rafał Dobrucki, gdy pytamy go o Hansena, nie może się nachwalić Duńczyka. Przyznaje, że to faktycznie jest taka osoba, która ma pojęcie o tym, jak powinien wyglądać proces szkolenia. Hansen ma według niego ciekawe doświadczenia i wiedzę, która ułatwiłaby mu start w zawodzie.

Jeden z ekstraligowych działaczy już na poważnie interesuje się Hansenem i chętnie dołączyłby go do sztabu. Identyczne marzenie ma szef INNPRO ROW-u Krzysztof Mrozek. Hansen mieszka w Rybniku, więc jest prawie na każdym meczu, często też przychodzi na treningi juniorów. Gdy trzeba, to dzieli się z nimi swoimi spostrzeżeniami i stara się im pomóc. Widać, że ma podejście.

Z Hansenem jest jeden problem

Problem z Hansenem polega jednak na tym, że obecnie nie potrafi się on zdeklarować. Wciąż się rehabilituje, mając nadzieję na powrót do ligowego ścigania. Trudno powiedzieć, na ile jest to realne. Natomiast zdecydowanie można stwierdzić, że to marzenie powstrzymuje zainteresowane kluby przed złożeniem konkretnych ofert. Każdy z prezesów wolałby podpisać umowę na kilka lat, a nie tylko na jeden sezon.