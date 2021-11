Moda na zakładanie koszulek trwa. Lachbaum w stroju Polonii Bydgoszcz

Nowymi twarzami w Polonii będą Kenneth Bjerre, Oleg Michaiłow (już potwierdzeni), a także Matej Zagar, Adrian Miedziński oraz Roman Lachbaum. Zagar z Miedzińskim zostaną oficjalnie zaprezentowani we wtorek za tydzień, a Lachbaum postanowił zaprezentować się sam. Na facebookowej relacji pokazał się w stroju klubowym Polonii i dał jasno do zrozumienia, że to jego jego nowy klub. No chyba że zrobił to z grzeczności, mówiąc nieco ironicznie. Takiej opcji jednak nie zakładamy.

Tym samym Polonia Lachbauma prawdopodobnie wystawi jako U24. Rosjanin za rok skończy właśnie 24 lata. W GKM-ie Grudziądz nie miał zbyt wielu szans na pokazanie umiejętności, a gdy już je dostawał to raczej z nich nie korzystał. Potrafił przegrać u siebie na trasie z Krzysztofem Sadurskim, co urastało do miana kompromitacji. W eWinner 1. Lidze będzie mu jednak łatwiej, ale pamiętajmy, że tak naprawdę o jego potencjale niczego nie wiemy, bo nie miał kiedy go pokazać.

Reklama

Lachbaum, Kowalski, kto będzie następny?

Moda na zdjęcia w klubowych koszulkach rozrasta się w szybkim tempie i prawdopodobnie teraz już zawodnicy będą bardziej pilnować strojów, w jakich zrobią sobie zdjęcie. Bartłomiej Kowalski tłumaczył, że zrobił to z grzeczności i zostało to bardzo negatywnie odebrane. Lachbaum raczej Polonii nie ucieknie, ale gdyby tak się jednak stało, to zapewne żaden prezes nie da więcej żużlowcowi klubowej koszulki, zanim nie będzie podpisu pod kontraktem.

Swoją drogą jak cofniemy się kilkanaście lat wstecz, kiedy to nikt nie patrzył nawet na to, w jakim stroju chodzą po parku maszyn klubowi działacze, to w porównaniu do obecnego świata jest to w ogóle inna epoka. Teraz podpisywanie umowy bez logotypów i klubowych ubrań nie ma prawa się zdarzyć. Dawniej każdy przyjeżdżał w czym chciał i nikt nie miał z tym najmniejszego problemu.