Moda na Anglię. Gwiazdy znów pojawią się w Premiership

Jeszcze w latach 90-tych cały świat podglądał ligę angielską. To tam były największe pieniądze i to tam jeździły światowe gwiazdy. Później jednak przyszedł duży kryzys, a miano tej pierwszej przejęła PGE Ekstraliga. Wygląda jednak na to, że na Wyspach idą lepsze czasy, bo coraz więcej głośnych nazwisk wystartuje w Premiership w nadchodzącym sezonie.