Mocne słowa trenera! Mogą zapomnieć o mistrzostwie. Kibice nie będą zadowoleni

Choć wśród kibiców Apatora Toruń zapanowała euforia po ostatnim spotkaniu z Fogo Unią Leszno, to Piotr Baron studzi nastroje. Torunianie nie są na tyle mocni, by w obecnej dyspozycji bić się o mistrzostwo Polski. Nawet menedżer toruńskiego klubu, że aktualnie nie są w stanie zagrozić Motorowi Lublin. Walka o mistrzostwo Polski nie jest dla Apatora.

Nie jesteśmy na tym etapie, żeby walczyć o najwyższe cele, ale cały sezon mamy przed sobą i naszym celem jest przygotowanie się do fazy play-off. Chcemy tam awansować, a w niej powinniśmy być gotowi, by walczyć z najlepszymi

Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Xavi pozostanie w Barcelonie po ,,niespodziewanym odwrocie" / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Motor Lublin doskonale wszedł w sezon

Fani Motoru Lublin po dwóch tytułach mistrzostw Polski z rzędu przyzwyczaili się do zwycięstw. Bartosz Zmarzlik i spółka w bieżące rozgrywki weszli bardzo dobrze, notując dwa zwycięstwa - na inaugurację w Grudziądzu oraz u siebie ze Stalą Gorzów.

Podopiecznych trenera Macieja Kuciapy nie zniechęciła do dobrej jazdy wiadomość o utracie jednego z głównych sponsorów - Grupy Azoty. Choć to cios finansowy dla Motoru, to mistrzowi Polski nie grozi niewypłacalność.