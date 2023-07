Mocne słowa trenera! "Byliśmy w głębokiej du..."

- Cieszę się z tego meczu. Pojechaliśmy bardzo dobre spotkanie. Chciałbym podziękować całej drużynie, bo włożyła mnóstwo pracy w ten cały sukces, bo dla nas to ogromny sukces. Dziękuję także nowym toromistrzom, którzy pomagali w przygotowaniu toru. Oni się poświęcili, dużo czasu i zdrowia w to włożyli. Ponadto po raz kolejny start zrobił Janusz Kołodziej i widać, że każdemu to pasowało. Co do moich słów wypowiedzianych na konferencji, to na razie nie chcę nic komentować - powiedział po meczu menedżer Fogo Unii Leszno, Piotr Baron.