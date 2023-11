Mocne słowa. Tak ocenił prezentację Zmarzlika

Okienko transferowe 2023 było/jest bardzo ciekawe. Co prawda ono nadal trwa, ale o najciekawszych rzeczach już wiemy. Do Falubazu przychodzą Piotr Pawlicki czy Jarosław Hampel, w Lesznie pojedzie Andrzej Lebiediew, Jakub Miśkowiak trafi do Gorzowa, a Wiktor Przyjemski to nowy nabytek Motoru Lublin. Poza tym interesująco jest też w 1. Lidze, bo do Ostrowa przyszła grupa zawodników z elity, a w Abramczyk Polonii w sezonie 2024 pojadą Krzysztof Buczkowski, Kai Huckenbeck, Tim Soerensen i Franciszek Karczewski. Naprawdę dużo się dzieje.

Jacek Gumowski postanowił ocenić to, w jaki sposób niektóre kluby z PGE Ekstraligi przedstawiły nowych żużlowców. - Stal bez polotu, a nazwisko Miśkowiak daje niezłe pole do popisu. Leszno bez fajerwerków, tylko odzież klubowa na plus. Lublin schludnie i estetycznie, ale Zmarzlik z wydźwiękiem tylko dlatego, że dłuższy kontrakt - napisał. Przypomnijmy, że rok temu Zmarzlik odszedł po wielu latach ze Stali Gorzów, w której to właśnie Jacek Gumowski wcześniej pracował. To dlatego wszelkie aktywności związane z tym zawodnikiem wciąż w Gorzowie budzą duże zainteresowanie.

To już jest nowa moda. Kluby się w tym prześcigają

Kiedyś przedstawianie transferów było po prostu zwykłą, prasową informacją. Obecnie jest to często rodzaj show, czegoś unikatowego. Kluby wymyślają coraz nowsze i ciekawsze sposoby informowania kibiców o nowych zawodnikach, wielokrotnie angażują w to osoby trzecie, wynajmują lokale czy pojazdy. Dla fanów to także dobra zabawa, coś interesującego. Często organizowane są konkursy, w których kibice zgadują kto będzie nowym nabytkiem danej drużyny.

Inna sprawa, że równie często nie jest trudno taki konkurs wygrać, bo doniesienia o transferach pojawiają się już w trakcie sezonu, często nawet w jego pierwszej części. Wszyscy zdążyliśmy się przekonać, że jeśli chce się wyciągnąć mocnego żużlowca z innego klubu, to trzeba działać błyskawicznie. Jeśli ktoś obudzi się jesienią, pozostaną mu "odpady", niechciane w innych ośrodkach albo zawodnicy mający oczekiwania nieproporcjonalne do ich umiejętności.

