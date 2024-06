Mocne słowa. Prezes zmieszał ich z błotem. „To nie są trampkarze”

Przed startem sezonu nikt nie spodziewał się tego, że KS Apator Toruń może drżeć o ligowy byt. Bolesna porażka z osłabioną Fogo Unią Leszno spowodowała, że widmo spadku nieśmiało zaczęło pukać do drzwi toruńskiego klubu. Menedżer drużyny, Piotr Baron tłumaczy słabą postawę zawodników tym, że nie mają obecnie ekstraligowych silników. Ostro na te słowa zareagował były prezes Polonii Bydgoszcz, Leszek Tillinger. – Apator od początku jedzie beznadziejnie. To głębsza sprawa, ten zespół to nie trampkarze – grzmi w rozmowie z Interią.