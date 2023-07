Mocne słowa Pawlickiego. Faworyzują innych?

- Jak was słucham, to się cieszę, że tyle dobrych słów można posłuchać. Jak widać po mojej minie, to nie jestem kompletnie zadowolony ze swojego występu, ani z ostatnich w Ekstralidze. Żeby jechać w nominowanych w takiej drużynie trzeba punktować cały czas. Myślałem, że dostanę szansę na 14. bieg po słabszych meczach żeby się pokazać. Fajnie, że udało mi się wygrać 11. bieg. Gdyby nie to, tobym się chyba popłakał. Uważam, że dzisiejszy występ jest bardzo zły - powiedział Piotr Pawlicki w Magazynie PGE Ekstraligi na antenie Canal+ Sport 5.