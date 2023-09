Mocne słowa o mistrzu świata. "Na siłę robi z siebie bohatera"

Rusko ostro o wypowiedzi Woffindena

Łaguta we wtorek złamał rękę

Chcą postawić na niego po awansie. Właśnie oblewa ważne testy



- To są decyzje zawodników. Artiom we wtorek miał kłopoty, przewrócił się na crossie. Okazało się, że ma złamanie. To była jego decyzja, natychmiast przyjechał na rehabilitację. Powiedział, że i tak pojedzie, że już nie z takimi kontuzjami jeździł. Chciał jechać dla kibiców i kolegów z drużyny. Zdawał sobie sprawę, że jest potrzebny. Absolutnie nie było ryzykowania zdrowia. Gdyby podejmowali ryzyko, to na pewno bym się na to nie zgodził - kontynuował.



Krzysztof Cegielski również zabrał głos dotyczący wypowiedzi Woffindena. - Mnie zasmuciła, ale nie zdziwiła. Bo to Tai - skomentował. - On jest PR-owcem - podsumował Rusko.