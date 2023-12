Mocne słowa o decyzji władz! „To byłaby głupota”

Od końca 2022 roku Nicki Pedersen zasiada na stanowisku selekcjonera duńskiej reprezentacji żużlowej. - Moim celem jest, by duńska flaga znalazła się na najwyższym stopniu podium, na kilku najważniejszych międzynarodowych imprezach. Myślę, że to bardzo realistyczny cel - mówił Pedersen cytowany przez Ekstrabladet.dk tuż po objęciu funkcji trenera Duńczyków.

- Obecność w zespole podczas pucharu świata to była decyzja zespołowa. Inni chcieli żebym się znalazł w kadrze. Duch drużyny nie był tak dobry od ostatnich pięciu lat. To był dla mnie zaszczyt. Zrobiliśmy to dla siebie i dla Danii. Wszystko sprowadzało się do ostatniego wyścigu, mogliśmy go wygrać, a mogliśmy skończyć na ostatnim miejscu. Trzecie miejsce nie było złe biorąc pod uwagę jak jeździliśmy tego dnia - mówi Pedersen w rozmowie z fimspeedway.com.