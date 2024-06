Mocne słowa nt. Zmarzlika. Ekspert wytknął mu to wprost

Dziś czeka nas jubileuszowa, 30 runda Speedway Grand Prix rozegrana na stadionie w Pradze. Do 2019 roku tylko dwukrotnie wygrał Polak, Tomasz Gollob. W 2019 roku nastąpiło istne przełamanie i praską rundę cztery razy z rzędu wygrywali nasi reprezentanci. Kolejno Janusz Kołodziej (2019), dwukrotnie Bartosz Zmarzlik (oba w 2020 roku) oraz Maciej Janowski w 2021 roku.

- W przeszłości w Pradze Polacy zawsze mieli jakiś problem. Nie widzę stuprocentowych szans na to, żeby któryś nasz zawodnik został zwycięzcą. Zmarzlik nie jest w tak doskonałej formie, jak rok temu, kiedy pokonywał każdego. Pozostali też nie są rewelacyjni. Jeśli Zmarzlik wejdzie do finału, to i tak będzie sukcesem - powiedział Leszek Tillinger.