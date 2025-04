Mocne słowa głównego rywala Zmarzlika. Mamy odpowiedź Polaka

Żużel. Robert Lambert rzuca wyzwanie Bartoszowi Zmarzlikowi

- Medal zdobyty przed rokiem sprawia, że faktycznie czuję się pewniejszy siebie i dużą pewnością siebie wchodzę w sezon . To w końcu największe osiągnięcie w mojej karierze, jak do tej pory. Startujemy jednak od zera, nie wywieram na sobie presji, chce się dobrze bawić i zdobyć złoty medal - mówi Robert Lambert.

Żużel. Zmarzlik mówi o rekordzie i odpowiada Lambertowi

- To nie jest pierwszy raz, gdy jestem pod taką presją. Zmagam się z nią od lat. Dla mnie to normalne. Takie uczucie towarzyszy mi nieustannie to przez lata. Najważniejsze, to czuć radość z jazdy, a kiedy tak jest, to przekłada się na rezultaty i mam nadzieję, że tak pozostanie - mówi Bartosz Zmarzlik.