Mocne słowa eksperta o Miedzińskim. Lepiej niech nie wraca

- Nie chciałbym w taki sposób skończyć kariery. Wolałbym ją zakończyć w innym, lepszym stylu bo wiem, że na to mnie stać. Na razie jednak muszę się wyleczyć na 100 procent i na tym się koncentruję - powiedział Miedziński na łamach "Nowości". Z jego słów jasno da się wyczytać, że jeśli lekarz wyda zgodę, to zawodnik będzie chciał jeszcze jeździć. Budzi to obawy i wątpliwości wielu osób ze środowiska.

Były żużlowiec mówi, że należy dać sobie spokój

Były żużlowiec zauważa też pewną tendencję w przypadku Miedzińskiego. - On przyczynia się do poważnych skutków swoich kraks. Do końca próbuje siedzieć na motocyklu, jakby nie chciał się ratować, tylko walczy jeszcze o dalszą jazdę. Nawet ten upadek w Zielonej Górze pokazał, że Adrian w trakcie takich sytuacji nie do końca kontroluje to, co powinien robić. To szczęście, które znów mu dopisało, kiedyś w końcu musi się skończyć - dodaje.