Mocne słowa byłego reprezentanta Polski. "Wyglądają makabrycznie"

Zapytaliśmy Krzystyniaka o to, która drużyna spadnie do Krajowej Ligi Żużlowej. - Przed sezonem o zespole z Gdańska mówiłem, że ma najmniejsze szanse na utrzymanie i na to teraz wygląda. Widzimy, jak jeżdżą ci zawodnicy. W Wybrzeżu są bardzo wielkie nazwiska, ale poza nazwiskiem na nic więcej ich nie stać. Ta jazda wygląda wręcz makabrycznie. Powiem szczerze, że żal mi gdańskich działaczy, że trafili na takich zawodników. Wybrzeże czeka naprawdę bardzo marny los - stwierdził.

