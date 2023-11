Mocna riposta wicemistrza świata. Tego nie mógł zostawić bez odpowiedzi

Wybrzeże na giełdzie transferowej nie próżnowało i zapolowało na dwie gwiazdy. Obok Kasprzaka dołączył przede wszystkim Niels K. Iversen . Jeśli dołożymy do tej dwójki tegorocznego lidera Nicolaia Klindta, to na papierze mamy całkiem mocną pierwszą linię. Eksperci i kibice obawiają się jednak o dyspozycję tej trójki. Wszyscy sezon 2023 zakończyli przedwcześnie z powodu kontuzji . Sytuację w rozmowie z naszym portalem niedawno uspokajał menedżer Eryk Jóźwiak.

Kasprzak chce z Wybrzeżem awansować do PGE Ekstraligi

Tak doprowadził swoich nowych kibiców do rozpaczy. Wszystko pamięta



Po osiągnięciu porozumienia z Wybrzeżem, u zawodnika zmieniło się sporo. 39-latek zapewnia, że ostatnie tygodnie były bardzo pracowite. - Od dwóch miesięcy ćwiczę, praktycznie na pełnym gazie. Nadrabiam to, co straciłem przez kilka miesięcy z powodu kontuzji. Wszystko jest pod kontrolą. Mamy dopiero listopad, ale ja już czekam na wyjazd na tor. Zdążyłem stęsknić się za motocyklem - zaznaczył żużlowiec.



Kasprzak do tej pory w swojej karierze jeździł dla klubów z Leszna, Tarnowa, Gorzowa, Grudziądza i Krosna. Teraz czas na Wybrzeże.