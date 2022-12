Bartosz Zmarzlik pojawił się z żoną Sandrą na Gali FIM we włoskim Rimini. Nowożeńcy zrobili sobie pamiątkową fotkę na czerwonym dywanie. Zdjęcie zostało przez kibiców przeanalizowane do tego stopnia, że ktoś nawet zauważył brak obrączki na palcu mistrza. Były też żarty i niewiele brakowało, by ktoś napisał: otwieram lodówkę, a tam Zmarzlik.