Młodzi, gniewni i drodzy. Czy będą też szybcy?

Włókniarz Częstochowa wrócił do najlepszej żużlowej ligi świata w sezonie 2017. Od tamtego momentu częstochowianie regularnie pięli się w górę ligowej tabeli. Najpierw było miejsce piąte, później czwarte, aż w końcu zdobyli upragniony medal - w tamtym sezonie koloru brązowego. Kolejne lata nie były już jednak tak udane, bo Włókniarz dwukrotnie kończył zmagania na piątej lokacie.

W ostatnim sezonie zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa powrócił na ligowe podium, zdobywając drugi brązowy medal w swojej najnowszej historii. To jednak wynik poniżej ambicji kibiców i działaczy z tego ośrodka, bo już od kilku lat wprost są formułowane oczekiwania i nadzieje na więcej - Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu.

Michelsen i Drabik wzmocnili Włókniarza

Żeby realizować bardziej ambitne cele, potrzebny jest lepszy zespół. Częstochowianie wzmocnili się w tym okienku transferowym bardzo poważnie. W miejsce zawodzącego od kilku lat Fredrika Lindgrena, pozyskali kapitana aktualnych mistrzów Polski, Mikkela Michelsena. W miejsce Bartosza Smektały, który nie spełniał pokładanych w nim nadziei, pozyskano Maksyma Drabika. Transfer, według statystyk, jeden do jednego. W Częstochowie liczą jednak, że na torze, na którym się wychował, Drabik będzie spisywał się lepiej, niż w barwach lubelskiego Motoru.

Przy okazji Włókniarz zbudował zespół z najmłodszymi seniorami. Ich średnia wieku w tej drużynie wynosi 27,6 - najmniej w całej PGE Ekstralidze. Najstarszy jest 35-letni Leon Madsen, pozostali zawodnicy są jeszcze przed trzydziestką. Drugie miejsce w tej klasyfikacji przypadło For Nature Solutions Apatorowi Toruń (28 lat) i Moje Bermudy Stali Gorzów (28,8 lat). Tuż za podium znajduje się ZOOLeszcz GKM Grudziądz ze średnią wieku seniorów na poziomie 29,2 lat.

Sparta i Motor w drugiej połowie tabeli

Co ciekawe, w drugiej połowie tabeli znajdują się faworyci do zwycięstwa w przyszłorocznej PGE Ekstralidze. Na piątym miejscu uplasowała się Betard Sparta Wrocław - zespół z najmłodszymi seniorami spośród tych, którzy mają średnio więcej niż 30 lat (30,2). Za wrocławianami znajdziemy ubiegłorocznych mistrzów Polski, drużynę Motoru Lublin. Średnia wieku seniorów w ich drużynie to 31,6 lat, głównie za sprawą Fredrika Lindgrena (38 l.) i Jarosława Hampela (41 l.).